СМИ: Режиссер Таланкин лишился «Оскара» в аэропорту Нью-Йорка
1 мая 202613:20
Алексей Филимонов
Обладатель «Оскара» режиссёр Павел Таланкин (признан в РФ иноагентом) лишился своей статуэтки. Об этом сообщает New York Post.
По информации газеты, инцидент произошёл в аэропорту Нью-Йорка. Статуэтку у режиссёра при перелёте во Франкфурт забрали сотрудники службы безопасности на транспорте.
«Сотрудники... не разрешили Таланкину пронести награду в салон самолёта, при этом ранее режиссёр не раз перевозил её без проблем», - говорится в публикации.
Ранее суд Челябинска запретил показ фильма Таланкина «Господин Никто против Путина», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
