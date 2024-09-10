«Рвутся в бой»: Украина может привлечь тысячи боевиков из Сирии
Сирийские боевики находятся не в лучшей форме из-за затихания боевых действий в 2017 году, несмотря на это они мотивированы и рвутся в бой, отметил в эфире НСН военкор Роман Сапоньков.
Украина может привлечь несколько тысяч боевиков из Сирии для участия в боевых действиях против российской армии, заявил работавший в Сирии военный корреспондент Роман Сапоньков в разговоре с НСН.
Ранее турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники сообщила, что Киев провел переговоры с представителями запрещенной в РФ террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии для привлечения боевиков к операциям против РФ. Отмечается, что Украина испытывает острую нехватку военных, и из-за этого Киев «сначала опустошил собственные тюрьмы, а затем обратился к террористическим организациям с этой же целью».
Газета указала, что украинская делегация также попросила у террористов освобождения из тюрьмы известного выходца из Чечни в обмен на беспилотники. Сапоньков отметил, что в Сирии находится много выходцев из Чечни.
«Выходцев из Чечни и вообще в принципе из России достаточно много, о цифрах говорить не берусь, потому что, во-первых, выходцы поехали с самого начала гражданской войны в Сирии, и начала вот этой международной террористической интервенции. И это не только из Чечни, это и Дагестан, и Поволжье, и некоторые другие регионы. Рискну предположить, что речь шла о нескольких тысячах человек. Понятно, что относительно общего населения – это доля процента, но, тем не менее, пару тысяч человек. Также надо понимать, что конфликт в Сирии и участие в нем выходцев в принципе с бывшей СССР уже длится больше 10 лет. Часть из них погибли, часть получила ранения, часть вернулась к мирной жизни или уехала в другие регионы. Однако некоторая часть из них, естественно, находится в Сирии и готова воевать», – сказал Сапоньков.
Он отметил, что боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» находятся не в лучшей форме из-за затихания боевых действий в 2017 году. Несмотря на это, указал военкор, они мотивированы и рвутся в бой.
«У них есть и тренировочные лагеря. Но с момента прекращения активных боевых действий в Сирии прошло уже более семи лет. И с тех пор, опять же, физическая форма уже не та, и боевики постарели, и командиры уже начали отходить больше к хозяйственной деятельности. Поэтому не стоит считать, что они в идеальной боевой форме и готовы прямо сейчас идти в бой и достичь каких-то результатов. Понятно, что война в Сирии, именно маневренная война на пикапах, атаки на коммуникации и прочее, ничего общего не имеет с боевыми действиями в зоне СВО. Но, тем не менее, они могут быть где-то применимы. Все равно это люди, которые умеют обращаться с оружием, имеют боевую организацию, мотивированы, хоть и за деньги, но, тем не менее, рвутся в бой. Поэтому недооценивать их не стоит», – указал собеседник НСН.
Кроме того, Сапоньков отметил, что Киев хочет освободить чеченского главаря террористов, чтобы он стал руководителем наемников-боевиков.
«Думаю, что здесь исключительно прагматические расклады. Понятно, что украинской стороне глубоко плевать на него и на всех других наемников-террористов, которые осуждены. Здесь, скорее всего имеет место потребность в руководителе, в командире, который может под своим именем сплотить именно наемников-боевиков, которые, соответственно, пойдут в бой и будут участвовать в конфликте. Ничего иного, потому что наемники, понятно, что в первую очередь воюют за деньги, но им нужен какой-то символ, под которым они поедут», – добавил он.
Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют порядка 28 квадратных километров в зоне спецоперации. Он отметил, что российская армия увеличит темпы наступления еще больше, передает «Радиоточка НСН».
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