«Рвутся в бой»: Украина может привлечь тысячи боевиков из Сирии

Украина может привлечь несколько тысяч боевиков из Сирии для участия в боевых действиях против российской армии, заявил работавший в Сирии военный корреспондент Роман Сапоньков в разговоре с НСН.

Ранее турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники сообщила, что Киев провел переговоры с представителями запрещенной в РФ террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии для привлечения боевиков к операциям против РФ. Отмечается, что Украина испытывает острую нехватку военных, и из-за этого Киев «сначала опустошил собственные тюрьмы, а затем обратился к террористическим организациям с этой же целью».