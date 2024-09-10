В спецназе «Ахмат» сообщили о больших потерях ВСУ в приграничье
В первые дни атаки на российское приграничье украинские солдаты шли в атаку, а теперь, после нанесения поражения, пытаются высаживать десант на легковых автомобилях, сообщают «Известия» со ссылкой на командира разведки спецназа «Ахмат» с позывным Аид.
По его словам, деревня Мартыновка стала современной Курской дугой, так как там уничтожены сотни единиц военной техники противника. «Сейчас они пытаются легковым транспортом высаживать десант, мы их тоже сжигаем», — сказал Аид.
Ранее вице-премьер Денис Мантуров заявил, что общий объем средств из резервного фонда российского правительства на финансирование помощи жителям Курской области составил 19,3 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru