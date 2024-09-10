В спецназе «Ахмат» сообщили о больших потерях ВСУ в приграничье

В первые дни атаки на российское приграничье украинские солдаты шли в атаку, а теперь, после нанесения поражения, пытаются высаживать десант на легковых автомобилях, сообщают «Известия» со ссылкой на командира разведки спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

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По его словам, деревня Мартыновка стала современной Курской дугой, так как там уничтожены сотни единиц военной техники противника. «Сейчас они пытаются легковым транспортом высаживать десант, мы их тоже сжигаем», — сказал Аид.

Ранее вице-премьер Денис Мантуров заявил, что общий объем средств из резервного фонда российского правительства на финансирование помощи жителям Курской области составил 19,3 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияКурская ОбластьУкраинаВСУ

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