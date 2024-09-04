Медведев предложил создать санитарный кордон на Украине до Польши

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с ТАСС заявил о необходимости создания санитарного кордона на территории Украины, который должен простираться до Польши.

По его словам, цель этого кордона — предотвратить возможность появления дальнобойных средств поражения на российской территории.

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Медведев отметил, что размер кордона должен быть достаточно масштабным, чтобы обеспечить защиту от средств поражения. По его мнению, если Украина стремится получить дальнобойные крылатые и баллистические ракеты, санитарный кордон должен быть достаточно протяженным.

Экс-президент России подчеркнул, что создание такого кордона является важным шагом для обеспечения безопасности и защиты от потенциальных угроз, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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