Медведев предложил создать санитарный кордон на Украине до Польши

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с ТАСС заявил о необходимости создания санитарного кордона на территории Украины, который должен простираться до Польши.

По его словам, цель этого кордона — предотвратить возможность появления дальнобойных средств поражения на российской территории.