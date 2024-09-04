Медведев предложил создать санитарный кордон на Украине до Польши
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с ТАСС заявил о необходимости создания санитарного кордона на территории Украины, который должен простираться до Польши.
По его словам, цель этого кордона — предотвратить возможность появления дальнобойных средств поражения на российской территории.
Медведев отметил, что размер кордона должен быть достаточно масштабным, чтобы обеспечить защиту от средств поражения. По его мнению, если Украина стремится получить дальнобойные крылатые и баллистические ракеты, санитарный кордон должен быть достаточно протяженным.
Экс-президент России подчеркнул, что создание такого кордона является важным шагом для обеспечения безопасности и защиты от потенциальных угроз, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru