Отрывают от земли. В Госдуме обвинили Киев в разрыве «родственных» связей
Безответственные украинские политики хотят разорвать не только государственные, но и человеческие контакты с Россией, заявили НСН в Госдуме.
Украина пытается разрушить родственные связи между русскими и украинцами, обещая конфискацию земли у россиян, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
Ранее замглавы Минэкономики Украины Тарас Высоцкий сообщил, что россиянам запрещено приобретать украинскую землю, такие сделки будут отслеживаться, а участки - конфисковаться.
«Очень многие россияне имеют родственников на Украине. Однако, чтобы прервать эту родственную связь, украинские власти вот так себя ведут. Они же прекрасно понимают, что нет таких сумасшедших, которые захотят вдруг поехать и взять со стороны, но есть очень много родственников, и здесь будет большая проблема. К сожалению, безответственные политики так себя ведут, а потом страдают люди. И главное, что они нарушают человеческое право, международное, гражданское», - сказал Калашников.
При этом он подчеркнул, что не стоит вводить аналогичные ограничения для украинцев в России. С этой точкой зрения согласен спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин.
«Конечно, это очередной волюнтаристский ход со стороны Украины, который направлен на то, чтобы рвать все возможные контакты не только государственные, но и человеческие. Речь идет не только о тех, кто захочет приобрести землю, но и о тех, кто приобрел ее раньше в силу, например, каких-то родственных связей, есть права наследования и так далее. Однако, вариант, когда мы вслед за Украиной будем бросаться на подобного рода меры, не в наших интересах», - сказал Затулин Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
По его словам, с российской стороны остается линия на спасение как можно большего количества людей, которые могут стать жертвами «бандеровской украинизации».
«Президент Украины внес закон о коренных народах, по которому русский народ и целый ряд живущих на Украине, не признаются коренными. Я через неделю после этого внес законопроект о репатриации в Россию и демонстративно написал о праве украинцев на репатриацию в Россию, если они этого хотят, даже в случае, если их предки не жили на территории РФ. И в случае с землей такая же история. Если граждане Украины желают в России приобрести землю, эти люди делают выбор в пользу России, так зачем же нам закрывать им дорогу сюда? Мы продолжаем относиться к украинцам, как к ближайшим родственникам. А Украина предает все родственные связи, причем делает это не с 2014 года, а идет антироссийским курсом с момента обретения независимости. Дружба существует между людьми, а не государствами. А между государствами с самого начала никакой дружбы не было, а было лицемерие, которое мы вынуждены были разрушить. Мы спасли крымчан, а на самом деле речь должна была идти о возврате не только Крыма, но и целого ряда областей, которые к Украине прямого отношения исторически не имели», - заключил собеседник НСН.
Верховная Рада Украины ранее приняла закон, который с 1 июля 2021 года разрешает продажу физическим лицам, гражданам Украины, земель в количестве не более 100 гектаров в одни руки.
Замглавы Минэкономики Украины Тарас Высоцкий отметил в этой связи, что граждане России не смогут приобрести украинскую землю, поскольку это запрещено. «Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев - мы будем это отслеживать», - заявил Высоцкий, добавив, что в случае фиксации подобных фактов существует возможность просто отбирать землю.
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