Отрывают от земли. В Госдуме обвинили Киев в разрыве «родственных» связей

Украина пытается разрушить родственные связи между русскими и украинцами, обещая конфискацию земли у россиян, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Ранее замглавы Минэкономики Украины Тарас Высоцкий сообщил, что россиянам запрещено приобретать украинскую землю, такие сделки будут отслеживаться, а участки - конфисковаться.