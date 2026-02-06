В Петербурге заведующего моргом задержали по делу о торговле органами

В ведомстве указали, что задержанный подозревается в продаже невостребованных тел для изъятия костной ткани и внутренних органов. Отмечается, что к противоправным действиям заведующегог склонил представитель коммерческой организаци.

«Должностное лицо на системной основе получало от взяткодателя денежное вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей в месяц», - говорится в сообщении.

В отношении заведующего и бизнесмена возбудены уголовные дела.

Ранее Следком РФ возбудил дело после обнаружения непогребенных 49 тел в морге в Ленинградской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».