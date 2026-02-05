США, Россия и Украина на второй встрече в Абу-Даби обсуждали условия мира
Трехсторонняя встреча представителей США, Украины и России в Абу-Даби прошла в конструктивном формате и была направлена на продвижение усилий по прекращению конфликта на Украине. Об этом сообщил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, подчеркнув, что стороны обсуждали создание условий для устойчивого мира.
По его словам, делегации сосредоточились на практических шагах, которые могли бы приблизить мирное урегулирование.
Речь идет о втором раунде переговоров — первый состоялся в Абу-Даби 23 и 24 января. Тогда представители США и Украины также охарактеризовали встречи как конструктивные и продуктивные. В Кремле, в свою очередь, заявляли, что делать окончательные выводы преждевременно, поскольку российская делегация продолжала информировать президента о ходе консультаций. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев при этом отмечал, что определенный прогресс уже достигнут.
По итогам переговоров Москва и Киев провели обмен пленными по формуле «157 на 157». Кроме того, в европейском командовании Вооруженных сил США сообщили о договоренности России и Соединенных Штатов возобновить диалог на высоком уровне между военными ведомствами, передает «Радиоточка НСН».
