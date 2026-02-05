США, Россия и Украина на второй встрече в Абу-Даби обсуждали условия мира

Трехсторонняя встреча представителей США, Украины и России в Абу-Даби прошла в конструктивном формате и была направлена на продвижение усилий по прекращению конфликта на Украине. Об этом сообщил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, подчеркнув, что стороны обсуждали создание условий для устойчивого мира.

По его словам, делегации сосредоточились на практических шагах, которые могли бы приблизить мирное урегулирование.