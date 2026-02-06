Минюст признал иноагентом шахматиста Дениса Билунова
Шахматист и общественный деятель Денис Билунов был признан иностранным агентом. Об этом со ссылкой на Минюст РФ сообщает RT.
По данным ведомства, Билунов распространял информацию иноагентов, а также фейки о российской армии и политике властей РФ.
По этим же причинам иноагентами признали политика Игоря Драндина, учителя и экс-политика Максима Иванцова, актрису и журналиста Полину Милушкову, сообщество Frame и интернет-проект «Континент».
При этом ведомство в связи с ликвидацией исключило из реестра иноагентов ООО «Иноагент ААВ».
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил «Радиоточке НСН» о необходимости усложнить иноагентам возвращение в Россию.
