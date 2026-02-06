Фон дер Ляйен анонсировала полный запрет на транзит российской нефти

Евросоюз намерен полностью запретить обслуживание перевозок российской нефти. Как пишет RT, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По её словам, указанный запрет предусмотрен в рамках 20-го пакета европейских санкций против России.

Кроме того, в «чёрный список» Евросоюза планируется вкючить ещё 20 российских региональных банков.

Ранее Суд Евросоюза подтвердил право стран сообщества на конфискацию автомобили, ввезённых из России с нарушением санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
