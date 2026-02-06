Фон дер Ляйен анонсировала полный запрет на транзит российской нефти
6 февраля 202617:24
Евросоюз намерен полностью запретить обслуживание перевозок российской нефти. Как пишет RT, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По её словам, указанный запрет предусмотрен в рамках 20-го пакета европейских санкций против России.
Кроме того, в «чёрный список» Евросоюза планируется вкючить ещё 20 российских региональных банков.
Ранее Суд Евросоюза подтвердил право стран сообщества на конфискацию автомобили, ввезённых из России с нарушением санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
