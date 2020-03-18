Россия закрыла въезд для жителей ДНР без российского гражданства
Россия объявила об ограничении въезда на территорию страны жителям Донецкой народной республики (ДНР). Временно мера распространяется на тех жителей, у которых нет российского гражданства. Мера связана с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщили в пограничном управлении Федеральной службы безопасности РФ по Ростовской области.
Там уточнили, что въехать смогут те жители республики, у кого есть российское гражданства, даже если нет регистрации на территории РФ.
С 18 марта въез на территорию России для иностранцев запрещен. Распоряжение правительства действует до 1 мая.
Накануне государства-члены Евросоюза согласовали решение о введении запрета на въезд граждан иностранных государств. Соответствующий запрет вводится на 30 дней.
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