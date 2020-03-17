Российские авиакомпании не могут вывезти россиян из Черногории
Российские авиакомпании S7 и Победа все еще не могут получить разрешение на эвакуацию около тысячи россиян из города Тиват в Черногории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы авиакомпаний.
Авиакомпания "Победа", являющаяся дочерним предприятием "Аэрофлота", не может вывезти из Черногории около тысячи россиян, несмотря на наличие у них билетов, так как правительство страны не выдает разрешение на вывоз. Пять запланированных чартерных рейсов были отменены, переговоры ведутся между министерствами иностранных дел, также в работу включилась Росавиация. Компания S7 также не смогла получить разрешение на полет, так как воздушное пространство над страной закрыто.
В России находятся 50 граждан Черногории. По сообщению ТАСС, разрешение на вывоз россиян в Москву будет получено только после того, как граждане Черногории будут бесплатно отправлены в Тиват. Ранее стало известно, что Черногория - единственная европейская страна, где не зафиксированы случаи заражения коронавирусом COVID-19.
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