Российские авиакомпании не могут вывезти россиян из Черногории

Российские авиакомпании S7 и Победа все еще не могут получить разрешение на эвакуацию около тысячи россиян из города Тиват в Черногории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы авиакомпаний.

Картина дня: Запрет экспорта продуктов, Москва без карантина, перенос Евро-2020

Авиакомпания "Победа", являющаяся дочерним предприятием "Аэрофлота", не может вывезти из Черногории около тысячи россиян, несмотря на наличие у них билетов, так как правительство страны не выдает разрешение на вывоз. Пять запланированных чартерных рейсов были отменены, переговоры ведутся между министерствами иностранных дел, также в работу включилась Росавиация. Компания S7 также не смогла получить разрешение на полет, так как воздушное пространство над страной закрыто.

В России находятся 50 граждан Черногории. По сообщению ТАСС, разрешение на вывоз россиян в Москву будет получено только после того, как граждане Черногории будут бесплатно отправлены в Тиват. Ранее стало известно, что Черногория - единственная европейская страна, где не зафиксированы случаи заражения коронавирусом COVID-19.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: mota.ru
ТЕГИ:КоронавирусЧерногориякарантин