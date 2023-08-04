Россия уничтожила украинский склад боеприпасов в Херсонской области

Танкисты России уничтожили склад боеприпасов Украины в Херсонской области, сообщает РИА Новости.

Аксенов сообщил об атаке беспилотников на склад боеприпасов в Джанкойском районе

Огонь велся по заранее выявленной точке. Работу координируют беспилотники. Техника, БМП и склады являются для танкистов плановыми целями.

Ранее Вооруженные силы РФ уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраина

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