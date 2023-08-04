Россия уничтожила украинский склад боеприпасов в Херсонской области
4 августа 202306:02
Танкисты России уничтожили склад боеприпасов Украины в Херсонской области, сообщает РИА Новости.
Огонь велся по заранее выявленной точке. Работу координируют беспилотники. Техника, БМП и склады являются для танкистов плановыми целями.
Ранее Вооруженные силы РФ уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru