Аксенов сообщил об атаке беспилотников на склад боеприпасов в Джанкойском районе
Одиннадцать украинских беспилотников было сбито силами противовоздушной обороны и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы над Крымом. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе», — написал руководитель республики в своем Telegram-канале.
Аксенов подчеркнул, что на местах работают все профильные службы.
Ранее на Крымском мосту временно перекрыли движение автомобильного транспорта, информационный центр опубликовал памятку для водителей с правилами поведения в случае сигнала тревоги. Позже движение на переправе восстановили.
В субботу ВСУ попытались атаковать дронами инфраструктурные объекты в Красногвардейском районе Крыма, 12 местных жителей эвакуировали в пункт временного размещения, напоминает телеканал 360.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru