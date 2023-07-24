Аксенов сообщил об атаке беспилотников на склад боеприпасов в Джанкойском районе

«Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе», — написал руководитель республики в своем Telegram-канале.

Аксенов подчеркнул, что на местах работают все профильные службы.

Ранее на Крымском мосту временно перекрыли движение автомобильного транспорта, информационный центр опубликовал памятку для водителей с правилами поведения в случае сигнала тревоги. Позже движение на переправе восстановили.

В субботу ВСУ попытались атаковать дронами инфраструктурные объекты в Красногвардейском районе Крыма, 12 местных жителей эвакуировали в пункт временного размещения, напоминает телеканал 360.

