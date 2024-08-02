Россия ударила ракетой Х-35 по позиции радиотехнической роты ПВО ВСУ

ВКС России нанесли удар ракетой Х-35 по позиции радиотехнической роты ПВО Украины, сообщает Министерство обороны РФ.

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В результате уничтожены радиолокационная станция, кабина боевого управления, автомобиль, дизель-электростанция и до 25 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Ранее ВС РФ за ночь нанесли 34 удара по территории Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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