Подполье: ВС РФ за ночь нанесли 34 удара по Украине
Вооруженные силы (ВС) России нанесли 34 удара по контролируемым Украиной территориям. Об этом сообщил в своем Telegram-канале координатор пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев.
Больше всего ударов зафиксировано в промежуток между 23:00 и 00:00 по мск. Лебедев уточнил, что за это время взрывы прогремели в пригороде Белой Церкви, в Полтаве, на складе в Шостке в Сумской области, на востоке Киева, в Черкасской области Украины, на территории танково-ремонтной военной части в Воскресенске в Николаевской области и на складах в Павлограде в Днепропетровской области.
Удары начались с 20:45 по мск 30 июля и не прекращались до 5:30 по мск. В подполье также сообщили о пораженных самолетах в Кривом Роге, Миргороде и Киеве.
Ранее Лебедев сообщал, что ВС РФ ударили по пункту дислокации личного состава ВС Украины в городе Нежине Черниговской области, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru