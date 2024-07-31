Подполье: ВС РФ за ночь нанесли 34 удара по Украине

Больше всего ударов зафиксировано в промежуток между 23:00 и 00:00 по мск. Лебедев уточнил, что за это время взрывы прогремели в пригороде Белой Церкви, в Полтаве, на складе в Шостке в Сумской области, на востоке Киева, в Черкасской области Украины, на территории танково-ремонтной военной части в Воскресенске в Николаевской области и на складах в Павлограде в Днепропетровской области.

Удары начались с 20:45 по мск 30 июля и не прекращались до 5:30 по мск. В подполье также сообщили о пораженных самолетах в Кривом Роге, Миргороде и Киеве.

Ранее Лебедев сообщал, что ВС РФ ударили по пункту дислокации личного состава ВС Украины в городе Нежине Черниговской области, напоминает RT.

