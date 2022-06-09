Россия применила на Украине четыре Су-57

Россия применила в рамках специальной военной операции на Украине военной звено из четырех истребителей Су-57 сообщает РИА Новости.

«Ростех» пригласил Тома Круза на «МАКС-2023» полюбоваться на Су-57

Истребители были связан единой информационной сетью. Им предстояло уничтожить объекты ПВО. «Объединение бортов в едином информационном пространстве повышает эффективность выявления и поражение целей», — сообщил источник агентства.

Напомним, Турция может купить российские самолеты Су-57, если США откажут республике в продаже истребителей F-16. Анкара и Москва, возможно, будут взаимодействовать по вопросу поставок истребителей в случае отказа Конгресса Соединенных Штатов.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Он разработан для замены в российских ВКС тяжёлого истребителя Су-27.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:УкраинаСу-57
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры