Россия применила на Украине четыре Су-57
Россия применила в рамках специальной военной операции на Украине военной звено из четырех истребителей Су-57 сообщает РИА Новости.
Истребители были связан единой информационной сетью. Им предстояло уничтожить объекты ПВО. «Объединение бортов в едином информационном пространстве повышает эффективность выявления и поражение целей», — сообщил источник агентства.
Напомним, Турция может купить российские самолеты Су-57, если США откажут республике в продаже истребителей F-16. Анкара и Москва, возможно, будут взаимодействовать по вопросу поставок истребителей в случае отказа Конгресса Соединенных Штатов.
Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Он разработан для замены в российских ВКС тяжёлого истребителя Су-27.
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