«Ростех» пригласил Тома Круза на «МАКС-2023» полюбоваться на Су-57

Госкорпорация «Ростех» направила Тому Крузу приглашение на салон «МАКС-2023». Голливудская звезда сможет лично увидеть российский истребитель пятого поколения Су-57, заявили в пресс-службе компании.

На такой шаг руководство «Ростех» решило пойти после того, как появились трейлеры нового фильма «Топ Ган: Маверик», где Круз играет главную роль. В одном из кадров показан истребитель, внешне напоминающий Су-57, за которым главный герой наблюдает из кабины своего F-14 во время воздушного боя.

В корпорации посчитали необходимым пригласить актёра на Международный авиакосмический салон «МАКС-2023» познакомиться с Су-57 поближе и своими глазами увидеть впечатляющий пилотаж на этом самолете в исполнении русских асов, пишет РИА Новости.