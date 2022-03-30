«Ростех» пригласил Тома Круза на «МАКС-2023» полюбоваться на Су-57
Госкорпорация «Ростех» направила Тому Крузу приглашение на салон «МАКС-2023». Голливудская звезда сможет лично увидеть российский истребитель пятого поколения Су-57, заявили в пресс-службе компании.
На такой шаг руководство «Ростех» решило пойти после того, как появились трейлеры нового фильма «Топ Ган: Маверик», где Круз играет главную роль. В одном из кадров показан истребитель, внешне напоминающий Су-57, за которым главный герой наблюдает из кабины своего F-14 во время воздушного боя.
В корпорации посчитали необходимым пригласить актёра на Международный авиакосмический салон «МАКС-2023» познакомиться с Су-57 поближе и своими глазами увидеть впечатляющий пилотаж на этом самолете в исполнении русских асов, пишет РИА Новости.
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 разработан компанией «Сухой». Самолет предназначен для поражения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью полета, внутрифюзеляжным вооружением, радиопоглощающим покрытием и новейшим комплексом бортового оборудования.
Мировая премьера американского боевика «Топ Ган: Маверик» была запланирована на декабрь 2020 года, но несколько раз переносилась по разным причинам. В том числе, из-за конфликтов со съемочным расписанием Тома Круза. Пока мировая премьера фильма запланирована на конец мая 2022 года.
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