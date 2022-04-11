СМИ: Турция рассмотрит возможность покупки российских Су-57 при отказе США продать F-16

По данным СМИ, Анкара и Москва, возможно, будут взаимодействовать по вопросу поставок истребителей в случает отказа Конгресса Соединенных Штатов.

Отмечается, что Турция запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для самолетов, уже стоящих на вооружении, пишет RT. Если Анкаре не удастся наладить поставки со стороны Вашингтона, турецкие власти начнут поиск альтернативных вариантов, российские Су-57 — один из них, отмечает Газета.ру.

