СМИ: Турция рассмотрит возможность покупки российских Су-57 при отказе США продать F-16

Турция может обсудить купить российские самолеты Су-57, если США откажут республике в продаже истребителей F-16. Об этом сообщает издание Milliyet.

Reuters: США считают продажу F-16 Турции отвечающей нацбезопасности страны

По данным СМИ, Анкара и Москва, возможно, будут взаимодействовать по вопросу поставок истребителей в случает отказа Конгресса Соединенных Штатов.

Отмечается, что Турция запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для самолетов, уже стоящих на вооружении, пишет RT. Если Анкаре не удастся наладить поставки со стороны Вашингтона, турецкие власти начнут поиск альтернативных вариантов, российские Су-57 — один из них, отмечает Газета.ру.

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ФОТО: Wikipedia
ТЕГИ:Су-57СШАРоссияТурция
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