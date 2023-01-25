Россия пресекла канал финансирования терактов СБУ в Херсонской области
Силовики России пресекли канал финансирования сотрудников украинской Службы безопасности, причастных к организации терактов в Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур в российском регионе.
Для обналичивания средств они использовали банковские карты и счета, физические владельцы которых находились на территории стран Евросоюза и Прибалтики. Киев также применил для своих схем обезличенные банковские ячейки, арендованные в банках Польши и Чехии.
После достижения цели деньги передавались исполнителю. Для этого сотрудники СБУ использовали волонтерские организации, попадающие в регион по гуманитарным коридорам.
Спецагенты связывались с кураторами с помощью спутниковой связи.
Ранее бывший гендиректор «Роскосмоса», глава группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что силы Донецкой народной республики захватили в качестве трофеев абонентские терминалы системы спутниковой связи Starlink, которые использовали украинские военнослужащие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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