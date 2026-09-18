Кравцов назвал систему дошкольного образования России одной из лучших в мире
Практика и теория дошкольного образования в России - одни из лучших в мире, считает министр просвещения Сергей Кравцов. Об этом пишет ТАСС.
«Наша система подготовки и наша педагогическая практика и педагогическая теория, она в области дошкольного образования одна из лучших в мире», - заявил министр.
Как отметил Кравцов, при внесении изменений в систему следует руководствоваться принципом «не навреди».
Ранее в Минпросвещения рассказали о высокой доступности дошкольного образования для детей ясельного возраста. По данным ведомства, очередь в ясли в России сократилась в 48 раз с 2019 года.
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