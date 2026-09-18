Новый фильм «Русский овощ» Никиты Михалкова, вероятно, будет попыткой «разворошить осиное гнездо» в сознании зрителя, и станет провокационной работой, которая не понравится публике. Об этом НСН рассказал кинокритик Сергей Сычев.

Михалков ранее заявил, что работает над сценарием нового фильма. «Бог даст, фильм получит название "Русский овощ"», — цитирует Михалкова ТАСС. Других деталей будущего фильма он не раскрыл. Сычев объяснил, почему режиссер взялся за новую картину именно сейчас.

«Режиссура Никиты Сереевича никуда не делась. У него него был проект «Шоколадный револьвер». Были съемки, просто фильм так и не вышел. Скорее всего, Никита Сергеевич был просто недоволен результатом. Вот сейчас, возможно, он решил, что наконец-то появился проект, который соответствует его амбициям. К тому же у него перед глазами пример его же брата, Андрея Кончаловского, который выпускает новые фильмы один за другим. То есть нужно не ударить в грязь лицом перед старшим братом. При этом Никита Сергеевич не сидел без дела, он выпускает свой «Бесогон», который тоже очень авторский. Он еще и в театре ставит спектакли, например, «12». Лично я с большим нетерпением буду ждать его нового фильма», — рассказал он.