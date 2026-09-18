«Пощечина общественности»: Каким будет новый фильм Никиты Михалкова
Сергей Сычев заявил НСН, что сейчас Михалков, вероятно, снимет неудобный фильм, который многих разозлит.
Новый фильм «Русский овощ» Никиты Михалкова, вероятно, будет попыткой «разворошить осиное гнездо» в сознании зрителя, и станет провокационной работой, которая не понравится публике. Об этом НСН рассказал кинокритик Сергей Сычев.
Михалков ранее заявил, что работает над сценарием нового фильма. «Бог даст, фильм получит название "Русский овощ"», — цитирует Михалкова ТАСС. Других деталей будущего фильма он не раскрыл. Сычев объяснил, почему режиссер взялся за новую картину именно сейчас.
«Режиссура Никиты Сереевича никуда не делась. У него него был проект «Шоколадный револьвер». Были съемки, просто фильм так и не вышел. Скорее всего, Никита Сергеевич был просто недоволен результатом. Вот сейчас, возможно, он решил, что наконец-то появился проект, который соответствует его амбициям. К тому же у него перед глазами пример его же брата, Андрея Кончаловского, который выпускает новые фильмы один за другим. То есть нужно не ударить в грязь лицом перед старшим братом. При этом Никита Сергеевич не сидел без дела, он выпускает свой «Бесогон», который тоже очень авторский. Он еще и в театре ставит спектакли, например, «12». Лично я с большим нетерпением буду ждать его нового фильма», — рассказал он.
При этом, по мнению Сычева, фильм, скорее всего, будет провокационным и не понравится зрителям.
«Название будущего фильма уже провокационное. Никита Сергеевич обладает очень авторской оптикой на происходящее. Поэтому его новый фильм, скорее всего, мало кому понравится, но при этом интересно увидеть, как Михалков-автор эволюционировал за эти годы. Последние несколько десятилетий одной из своих задач как художника Михалков ставил провокацию. Он словно намеренно наносит пощечину общественному вкусу для того, чтобы будоражить, дразнить, злить и таким образом пробуждать мышление. Думаю, он специально будет делать неудобный фильм, который многих разозлит. Мне кажется, разворошить осиное гнездо в сознании каждого зрителя — это часть задачи Михалкова», — подытожил он.
Последний художественный фильм Никиты Михалкова «Солнечный удар» вышел в 2014 году.
Ранее Никита Михалков заявил, что в индустрии кино наблюдается избыток «беспомощных» режиссеров, потому важно готовить актеров, которые могут работать самостоятельно, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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