«Белые» терминалы Маска: Захваченные на Украине спутники Starlink назвали бесполезными для России

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил НСН, что спутниковая связь помогает военным получать большое количество информации в совокупности с защищенной военной связью.

Спутниковая связь Starlink Илона Маска помогает украинским военным получать большой объем информации и общаться, заявил руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с НСН.

Ранее экс-гендиректор «Роскосмоса» и руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил, что бойцам ДНР удалось захватить в качестве трофеев абонентские терминалы системы спутниковой связи Starlink Илона Маска, которыми пользовались украинские военные. Моисеев объяснил, что применить их никак не получится.

«Применить их невозможно, дело в том, что SpaceX работает по так называемому "белому списку", она работает только с теми терминалами, которые находятся на территориях государств, с которыми есть соглашения, лицензии и так далее. На территории других они работать не будут, они привязывают территориально, это чисто коммерческая вещь», - рассказал он.

Моисеев также отметил, что для военных спутниковая связь представляет огромную важность, так как позволяет получать необходимую информацию – от картинок до времени.

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«Раньше такого не было, была специальная военная связь – зашифрованная, надежная, защищенная, а теперь есть еще интернет. Если наложить эти две вещи, по интернету можно получать картинку, время, много вещей, можно знать, что находится вокруг, общаться со всеми. Для военных это крайне важно», - заключил эксперт.

Ранее компания Маска SpaceX направила письмо Пентагону и попросила его взять на себя финансирование работы терминалов. Вскоре Маск заявил в Twitter, что продолжит финансировать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине.

В конце октября прошлого года сообщалось, что Пентагон направит на территорию Украины американскую военную спутниковую связь SATCOM, которая может работать без системы Starlink.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:СпецоперацияИлон МаскСпутникиУкраина
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