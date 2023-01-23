«Белые» терминалы Маска: Захваченные на Украине спутники Starlink назвали бесполезными для России

Спутниковая связь Starlink Илона Маска помогает украинским военным получать большой объем информации и общаться, заявил руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с НСН.

Ранее экс-гендиректор «Роскосмоса» и руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил, что бойцам ДНР удалось захватить в качестве трофеев абонентские терминалы системы спутниковой связи Starlink Илона Маска, которыми пользовались украинские военные. Моисеев объяснил, что применить их никак не получится.

«Применить их невозможно, дело в том, что SpaceX работает по так называемому "белому списку", она работает только с теми терминалами, которые находятся на территориях государств, с которыми есть соглашения, лицензии и так далее. На территории других они работать не будут, они привязывают территориально, это чисто коммерческая вещь», - рассказал он.

Моисеев также отметил, что для военных спутниковая связь представляет огромную важность, так как позволяет получать необходимую информацию – от картинок до времени.