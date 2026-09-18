«Человек-паук: Новый день» стал самым кассовым фильмом в истории США

Пробыв на экранах 47 дней, «Новый день» вошёл в историю как второй фильм, которому покорилась планка в 900 млн долларов на домашнем рынке. Теперь у создателей есть все шансы побороться за ещё более внушительную отметку — миллиард долларов в прокате США.

Мировые кассовые сборы картины достигли 2,45 млрд долларов — по этому показателю она занимает третью строчку в списке самых кассовых фильмов всех времён. Впереди неё — лишь «Аватар» (2,9 млрд) и «Мстители: Финал» (2,7 млрд). При этом «Новый день» сумел опередить такие масштабные проекты, как «Аватар: Путь воды» (2,3 млрд) и «Титаник» (2,2 млрд).

Четвёртая сольная лента о Питере Паркере вышла на экраны в конце июля и с первых дней демонстрировала феноменальные результаты. Уже в дебютный уик‑энд картина собрала 360 млн долларов в Северной Америке и 932 млн — в мировом прокате. Отметка в миллиард долларов на глобальном уровне была преодолена всего за шесть дней, а рубеж в два миллиарда фильм взял за три уик‑энда — быстрее это получилось только у «Мстителей: Финал».

Режиссёром «Человека‑паука: Новый день» выступил Дестин Дэниел Креттон, известный по фильму «Шан‑Чи и легенда десяти колец». Сюжет ленты развивается после событий картины «Человек‑паук: Нет пути домой»: в финале предыдущей части весь мир забыл, кто такой Питер Паркер. Для студии Marvel этот фильм стал ярким коммерческим успехом на фоне ряда менее удачных релизов, вышедших в 2025 году.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что хейт со стороны поклонников нового «Человека-паука» не сильно ударил по кассовым сборам «Колобка», заработавшим в итоге в прокате миллиард рублей.

