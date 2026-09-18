Шесть человек погибли при стрельбе в школе на Филиппинах
18 сентября 202612:20
Юлия Савченко
Стрельба произошла в школе в муниципалитете Банга в провинции Южный Котабато на Филиппинах, есть жертвы. Об этом сообщает телеканал GMA News со ссылкой на данные властей.
По предварительной информации, стрелявший мертв. Проводится расследование ЧП.
Как сообщило министерство общественного благосостояния и развития Филиппин, в результате стрельбы погибли шесть учащихся. Еще 17 человек были серьезно ранены.
Ранее в результате стрельбы в Трентоне в США погибли два человека, девять пострадали.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Человек-паук: Новый день» обошел «Звездные войны» и стал самым кассовым фильмом в истории США
- Кравцов назвал систему дошкольного образования России одной из лучших в мире
- Шесть человек погибли при стрельбе в школе на Филиппинах
- «Ашан» попросил разъяснений после передачи активов в РФ во временное управление
- Армия России освободила Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР
- В Белгородской области ребенок погиб из-за детонации взрывоопасного предмета
- В Венгрии заявили о намерении отказаться от российского газа к осени 2027 года
- «Шампанское будет»: Почему российские виноделы замедляют производство
- Путин присвоил Ольге Будиной звание заслуженной артистки России
- «Грузовик денег!» Почему Канье Уэст «стер» с сайта концерты в России