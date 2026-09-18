Шесть человек погибли при стрельбе в школе на Филиппинах

Стрельба произошла в школе в муниципалитете Банга в провинции Южный Котабато на Филиппинах, есть жертвы. Об этом сообщает телеканал GMA News со ссылкой на данные властей.

По предварительной информации, стрелявший мертв. Проводится расследование ЧП.

Как сообщило министерство общественного благосостояния и развития Филиппин, в результате стрельбы погибли шесть учащихся. Еще 17 человек были серьезно ранены.

Ранее в результате стрельбы в Трентоне в США погибли два человека, девять пострадали.

