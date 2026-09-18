Фаворитом чемпионской гонки остается действующий победитель — футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга, а про успех Спартака говорить еще слишком рано, рассказал НСН экс-футболист сборной России по футболу Александр Мостовой.

17 сентября завершился девятый тур Российской премьер-лиги по футболу. Команды ушли на перерыв, а на вершине таблицы оказался ФК «Краснодар» с 21 набранными баллами, его преследуют «Спартак», «Динамо» и ЦСКА с 19 очками, а также «Зенит», который получил 18 очков. Мостовой назвал главной силой именно петербуржцев.