Не вернутся править? Мостовой не поверил в чемпионство «Спартака»
После трети чемпионата в фаворитах только одна команда, заявил НСН Александр Мостовой.
Фаворитом чемпионской гонки остается действующий победитель — футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга, а про успех Спартака говорить еще слишком рано, рассказал НСН экс-футболист сборной России по футболу Александр Мостовой.
17 сентября завершился девятый тур Российской премьер-лиги по футболу. Команды ушли на перерыв, а на вершине таблицы оказался ФК «Краснодар» с 21 набранными баллами, его преследуют «Спартак», «Динамо» и ЦСКА с 19 очками, а также «Зенит», который получил 18 очков. Мостовой назвал главной силой именно петербуржцев.
«Этот круг команд будет до конца чемпионата идти нога в ногу. Особняком я видел “Краснодар” и “Зенит”. А три-четыре клуба будут их догонять Сейчас Краснодар несколько раз сыграл вничью, оступился и растерял преимущество, которое у них было. Наш чемпионат такой, что за одну игру можно с 12-го места подняться на шестое. Но солиднее всех выглядит “Зенит”. У них лучше подбор футболистов, чем у остальных. Пока слишком рано говорить о том, что “Спартак” вернется править. У него есть обойма, но сегодня получилось, а на следующий раз игра может не пойти. Футбол — это не наука», — подчеркнул он.
Мостовой также оценил, кто отлично начал сезон, а кто заслужил увольнение.
«Пока меня порадовало “Динамо”. По сравнению с прошлым сезоном, это огромный прогресс. Команда хорошая, отличные футболисты, плюс укрепляются — каждый месяц приходят один-два футболиста. А вот первая отставка уже должна была случиться. У нас есть “Локомотив” — он валится, валится, а там тишина. Если бы в такой ситуации был футбольный тренер, то его бы заклевали уже после трех-четырех поражений. А вот тот же Мурад Мусаев. главный тренер “Краснодара”, за неделю проиграл и кубок, и чемпионат, но остался — ни слова про него», — отметил он.
Ранее известный советский и российский футбольный тренер Валерий Непомнящий назвал НСН своего фаворита в чемпионате России по футболу.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Пока достаточно: Когда сеть 5G в РФ заработает полноценно
- МИД РФ: Британские военные объекты на Украине будут законными целями
- Москвичей «охладили» новостями о конце бабьего лета
- Автовладельцев Москвы призвали не спешить с заменой летних шин на зимние
- Вынужденная аномалия: Почему россияне полюбили туризм на автобусах
- МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Великобритании
- Биолог объяснила, почему нельзя стричь шпицев и лаек
- «Пощечина общественности»: Каким будет новый фильм Никиты Михалкова
- Не вернутся править? Мостовой не поверил в чемпионство «Спартака»
- На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись восемь машин, один человек погиб