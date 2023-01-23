Рогозин заявил о захвате терминалов Starlink в ДНР
Силы Донецкой народной республики захватили в качестве трофеев абонентские терминалы системы спутниковой связи Starlink, которые использовали украинские военнослужащие. Об этом заявил бывший гендиректор Роскосмоса, глава группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин.
Как отметил экс-руководитель госкорпорации, средства космической связи — «особая тема», пишет Газета.ру.
«Мы знаем, какую пользу... и вред для нас принесли системы космической связи Starlink, которыми пользуются ВСУ, и вот эти вот, как раз сами аппараты, само абонентское оборудование», — подчеркнул Рогозин в беседе с РИА Новости.
Ранее стало известно, что Украине было передано около 20 тысяч терминалов Starlink, которые обеспечивают украинских военных космической связью. Однако солдаты ВСУ используют возможности Starlink и в личных целях: для выхода в интернет, звонков, общения в соцсетях, пишет Ura.ru.
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