Рогозин заявил о захвате терминалов Starlink в ДНР

Как отметил экс-руководитель госкорпорации, средства космической связи — «особая тема», пишет Газета.ру.

«Мы знаем, какую пользу... и вред для нас принесли системы космической связи Starlink, которыми пользуются ВСУ, и вот эти вот, как раз сами аппараты, само абонентское оборудование», — подчеркнул Рогозин в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что Украине было передано около 20 тысяч терминалов Starlink, которые обеспечивают украинских военных космической связью. Однако солдаты ВСУ используют возможности Starlink и в личных целях: для выхода в интернет, звонков, общения в соцсетях, пишет Ura.ru.

