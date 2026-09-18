На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись восемь машин, один человек погиб

Во время выборов 18-21 сентября в России возможно отключение интернета и мобильной связи Запуск 5G в России повысил среднюю скорость мобильного интернета на 15% Путин наградил виолончелиста Ролдугина орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени В регионах растет количество товаров для семей от локальных предпринимателей Никита Михалков работает над сценарием фильма «Русский овощ»