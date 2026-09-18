На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись восемь машин, один человек погиб

Восемь автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

В Орловской области в ДТП с лосем погибли три человека

Авария произошла возле дома номер 41 по направлению в центр столицы.

«Предварительно, в ДТП участвовало восемь легковых автомобилей», - отметил собеседник агентства.

По предварительным данным, при столкновении погиб один человек, еще двое пострадали.

Ранее в центре Москвы на перекрестке Страстного бульвара и Тверской улицы столкнулись три авто, пострадали четыре человека.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ДТПМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры