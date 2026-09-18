На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись восемь машин, один человек погиб
18 сентября 202612:40
Юлия Савченко
Восемь автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.
Авария произошла возле дома номер 41 по направлению в центр столицы.
«Предварительно, в ДТП участвовало восемь легковых автомобилей», - отметил собеседник агентства.
По предварительным данным, при столкновении погиб один человек, еще двое пострадали.
Ранее в центре Москвы на перекрестке Страстного бульвара и Тверской улицы столкнулись три авто, пострадали четыре человека.
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