«Ашан» попросил разъяснений после передачи активов в РФ во временное управление

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о передаче российской структуры французского ретейлера Auchan, работающей под брендом «Ашан», во временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент», пишет Ura.ru.

«"Ашан Ритейл Россия" направила запрос о разъяснениях. После получения соответствующей информации мы сможем предоставить более детальный комментарий», - указали в компании.

Организация и все ее объекты продолжают работу в штатном режиме.

