«Ашан» попросил разъяснений после передачи активов в РФ во временное управление
Ретейлер «Ашан» запросил разъяснения после передачи активов компании во временное внешнее управление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о передаче российской структуры французского ретейлера Auchan, работающей под брендом «Ашан», во временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент», пишет Ura.ru.
«"Ашан Ритейл Россия" направила запрос о разъяснениях. После получения соответствующей информации мы сможем предоставить более детальный комментарий», - указали в компании.
Организация и все ее объекты продолжают работу в штатном режиме.
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