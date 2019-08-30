Россия объявила дату трехсторонних переговоров по газу

Напомним, накануне Верховная рада Украины утвердила Алексея Оржеля министром энергетики и защиты окружающей среды. Будет ли он вести переговоры по газу, пока неясно.

При этом ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер многократно заявлял, что компания не намерена полностью отказываться от транзита газа через Украину.

Ранее экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой объяснил в эфире НСН, почему сейчас ситуация хуже, чем в прошлые годы.

