Россия объявила дату трехсторонних переговоров по газу
Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия готова провести трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной по газу в первой половине сентября.
Один из главных вопросов - кто будет участвовать в переговорах с украинской стороны. На предыдущей трехсторонней встрече Киев представлял министр иностранных дел Павел Климкин. Москва настаивала, что вести должен профильный министр энергетики.
Напомним, накануне Верховная рада Украины утвердила Алексея Оржеля министром энергетики и защиты окружающей среды. Будет ли он вести переговоры по газу, пока неясно.
При этом ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер многократно заявлял, что компания не намерена полностью отказываться от транзита газа через Украину.
Ранее экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой объяснил в эфире НСН, почему сейчас ситуация хуже, чем в прошлые годы.
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