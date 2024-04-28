Маск отправился в Китай с неофициальным визитом

Цель его визита - встретиться с высокопоставленными китайскими чиновниками для обсуждения внедрения нового программного обеспечения для автомобилей в Китае.



В частности, Маск планирует обсудить развертывание системы полного автономного вождения (Full Self-Driving, FSD) в Китае и получить разрешение на передачу данных за границу, необходимых для работы этой системы.



Таким образом, миллиардер стремится продвинуть свои передовые автомобильные технологии на крупнейшем автомобильном рынке мира, которым является Китай.

Ранее доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенков беседе с НСН заявил, что американские чипы могли накапливать критическую информацию и передавать ее в неизвестном направлении, для этого в микросхемах были созданы специальные «закладки». По его словам, Россия и Китая знали о существовании таких схем.



«У Micron Technology есть хорошая память, использовали и в России, это поставлялось. А почему запрещают? Потому что есть проблема с возможным размещением «закладок», такие штуки, которые недокументированные возможности обеспечивают. Если это память или более сложная какая-то микросхема, то там сложно проанализировать, как именно работает это устройство. Оно может, например, накапливать какую-то критическую информацию и потом ее в неизвестном направлении перенаправлять», - рассказал он.



