В Казахстане опровергли сведения о продаже военных самолетов Украине
Казахстанское государственное предприятие «Казспецэкспорт» опровергло слухи о продаже Украине военных самолетов. Соответствующее опровержение было опубликовано на сайте компании.
В сообщении «Казспецэкспорт» прокомментировал информацию о якобы покупке частным лицом в Казахстане 117 списанных советских истребителей для последующей передачи их Украине. Эти сведения были названы не соответствующими действительности.
«Все самолеты будут утилизированы методами, исключающими их восстановление в первоначальное состояние, и будут вывозиться только в виде лома цветных металлов», — процитировали в пресс-службе предприятия.
Ранее появились данные о том, что Украина ведет переговоры с Казахстаном о закупках российской военной продукции, в частности комплектующих для самолетов Су-24 и МиГ-29, как сообщало РИА Новости. Однако Министерство обороны Казахстана обвинило распространителей этой информации в попытке дискредитировать республику и заявило, что эти сведения не соответствуют реальному положению дел, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru