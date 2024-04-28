В Казахстане опровергли сведения о продаже военных самолетов Украине

В сообщении «Казспецэкспорт» прокомментировал информацию о якобы покупке частным лицом в Казахстане 117 списанных советских истребителей для последующей передачи их Украине. Эти сведения были названы не соответствующими действительности.



«Все самолеты будут утилизированы методами, исключающими их восстановление в первоначальное состояние, и будут вывозиться только в виде лома цветных металлов», — процитировали в пресс-службе предприятия.



Ранее появились данные о том, что Украина ведет переговоры с Казахстаном о закупках российской военной продукции, в частности комплектующих для самолетов Су-24 и МиГ-29, как сообщало РИА Новости. Однако Министерство обороны Казахстана обвинило распространителей этой информации в попытке дискредитировать республику и заявило, что эти сведения не соответствуют реальному положению дел, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».









