Вопросом экономической целесообразности и внутренним делом Белоруссии назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обсуждение Минском возможности закупок нефти в США. В качестве примера представитель Кремля привёл газ, который можно дороже покупать на спотовом рынке или дешевле – из российской трубы. За счёт этого можно в течение месяца выиграть в первом случае, либо в перспективе одного года или двух лет получить существенную выгоду во втором, отметил Песков.

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в комментарии НСН назвал политическим манёвром разговоры о закупке американской нефти Белоруссией.

«Дело в том, что Белоруссия всё время стремится выколотить из России разного рода преференции, связанные с поставками нефти. Минск претендует на получение топлива по цене внутреннего рынка РФ. В принципе, такое возможно, но для этого надо соблюдать определённые правила, установленные межправительственными соглашениями. Смысл их состоит в следующем. Если Белоруссия из нашей нефти производит нефтепродукты, которые отправляет на экспорт, пошлины должны возвращаться в бюджет России в рамках единого таможенного пространства, а не в бюджет Белоруссии. Минск же считает, что этого делать не надо. Россия, поставляя Белоруссии нефть по ценам внутреннего рынка, и не получая взамен ничего, датирует экономику союзной республики. Все это прекрасно понимают. Поэтому Белоруссия постоянно делает демарши по закупкам нефти, для того, чтобы продемонстрировать независимость от России. Совершаются политические демонстрационные сделки очень малого объёма. Один раз они попали – закупили в Венесуэле нефть в довольно большом объёме, как им казалось, по довольно низким ценам. В результате белорусский бюджет потерял около миллиарда долларов. Так, что всё это продолжение 20-летнего спора, куда направлять пошлины от экспорта переработанной нефти», - подчеркнул собеседник НСН.

Эксперт выразил уверенность, что Белоруссии никуда не денется от российской нефти, однако стремление перестать датировать Минск через пошлины может ударить по кошельку россиян.