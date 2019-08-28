Политические игры. Нефтегазопромышленники не верят, что Белоруссия купит нефть в США
Ведущий эксперт прокомментировал НСН сообщения о намерении Белоруссии заместить часть российского топлива американским.
Вопросом экономической целесообразности и внутренним делом Белоруссии назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обсуждение Минском возможности закупок нефти в США. В качестве примера представитель Кремля привёл газ, который можно дороже покупать на спотовом рынке или дешевле – из российской трубы. За счёт этого можно в течение месяца выиграть в первом случае, либо в перспективе одного года или двух лет получить существенную выгоду во втором, отметил Песков.
Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в комментарии НСН назвал политическим манёвром разговоры о закупке американской нефти Белоруссией.
«Дело в том, что Белоруссия всё время стремится выколотить из России разного рода преференции, связанные с поставками нефти. Минск претендует на получение топлива по цене внутреннего рынка РФ. В принципе, такое возможно, но для этого надо соблюдать определённые правила, установленные межправительственными соглашениями. Смысл их состоит в следующем. Если Белоруссия из нашей нефти производит нефтепродукты, которые отправляет на экспорт, пошлины должны возвращаться в бюджет России в рамках единого таможенного пространства, а не в бюджет Белоруссии. Минск же считает, что этого делать не надо. Россия, поставляя Белоруссии нефть по ценам внутреннего рынка, и не получая взамен ничего, датирует экономику союзной республики. Все это прекрасно понимают. Поэтому Белоруссия постоянно делает демарши по закупкам нефти, для того, чтобы продемонстрировать независимость от России. Совершаются политические демонстрационные сделки очень малого объёма. Один раз они попали – закупили в Венесуэле нефть в довольно большом объёме, как им казалось, по довольно низким ценам. В результате белорусский бюджет потерял около миллиарда долларов. Так, что всё это продолжение 20-летнего спора, куда направлять пошлины от экспорта переработанной нефти», - подчеркнул собеседник НСН.
Эксперт выразил уверенность, что Белоруссии никуда не денется от российской нефти, однако стремление перестать датировать Минск через пошлины может ударить по кошельку россиян.
«В любом месте, где Белоруссия может купить нефть, она будет намного дороже. Конечно, никакие массовые закупки в США она делать не может и не будет. Однако есть ещё вторая составляющая вопроса – бензин.
Согласно межправительственному соглашению, Белоруссия должна возвращать в Россию 100% бензина, произведённого из российской нефти. У нас сейчас с ним напряжённо, намечается дефицит, поэтому для нас это важно. В соглашении, правда, есть оговорка, относящаяся к коммерческим показателям поставки такого бензина. У нас сейчас самые низкие цены в Европе. Поэтому они могут как-то обходить этот вопрос. С пошлинами это невозможно. Такая достаточно простая коллизия тянется уже очень много лет. Именно из-за неё, например, предпринимается, так называемый, бюджетный манёвр, цель которого, сравнять внутренние и внешние цены на нефть, и таким образом полностью ликвидировать основания для белорусских претензий. В этом случае цены на нефть на внутреннем рынке России подскочат, также как на бензин и дизтопливо. Белоруссия в свою очередь, наконец, полностью перестанет получать дотации от России в виде дешёвой нефти», - отметил Рустам Танкаев.
Ранее радиостанция «Голос Америки» сообщила, что компания БНК, аффилированная с концерном «Белнефтехим», наняла лоббиста Дэвида Генкарелли, который поможет компании получить особую лицензию от Министерства финансов США для закупки сырой нефти. Сейчас это невозможно в связи с действующими американскими санкциями в отношении Минска.
В свою очередь, в «Белорусской нефтяной компании» заявили ТАСС, что не комментируют эту информацию. Аналогично ответили и в концерне «Белнефтехим».
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