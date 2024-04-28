Студента МГУ арестовали по подозрению в сборе пожертвований для ВСУ

По данным агентства, молодой человек неоднократно размещал в публичном пространстве призывы и лозунги националистического толка. Кроме того, он публиковал материалы, направленные на сбор денежных средств для нужд украинской армии.



«26 апреля он был арестован на 12 суток за нарушение статьи 20.3.1 КоАП (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», - процитировало источник агентство.



Уточняется, что задержанный является гражданином Украины из Одессы и не подавал заявления на получение российского гражданства. Суд назначил ему арест сроком на 12 суток.

Ранее продюсер группы «Мираж» Сергей Лавров заявил НСН заявил, что подтверждений поддержки ВСУ со стороны певицы Ани Лорак нет, вместе с тем сложно интерпретировать подачу заявления на получение российского гражданства, как однозначный выбор стороны конфликта.

«Чтобы четко разбираться в этом вопросе, надо понимать, какие документы она подписывала, чтобы мы не гонялись за ведьмами. Многие вещи пока недоказуемы, я не видел того, что подтверждает ту или иную версию. Все это больше напоминает байки – кто-то что-то сказал. А как на самом деле? Я привык верить документам», - сказал он.





