Бывший украинский министр рассказал, как можно разрешить спор о транзите газа

«Тогда действовало соглашение до 2019 года, 10-летний контракт о транзите. Сейчас этот контракт исчерпывается, отсутствие нового договора повышает риски того, что украинская труба не будет полноценно загружена. Это уменьшит валютные поступления», - пояснил он.

Однако эксперт считает, что пока рано драматизировать ситуацию. «Еще четыре месяца есть. Мне кажется, договор будет. Россия будет что-то требовать дополнительно. Очевидно, какие-то уступки будут с украинской стороны. Это не частный случай транзита, это в геополитическом контексте, это позиция Соединенных Штатов, Европы, все связано в один. Разрешение зависит от политического решения», - добавил Лановой.

Ранее украинский экономист и политолог Александр Дудчак в эфире НСН объяснил, что мешает Киеву договориться с Москвой о продлении контракта на транзит газа.

