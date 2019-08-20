Бывший украинский министр рассказал, как можно разрешить спор о транзите газа
Президент Центра рыночных реформ объяснил в эфире НСН, почему сейчас ситуация хуже, чем в прошлые годы.
Приближающаяся зима может оказаться трудной для Украины по причине отсутствия нового контракта по транзиту российского газа. Об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус.
Экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой объяснил в эфире НСН, почему сейчас ситуация хуже, чем в прошлые годы.
«Тогда действовало соглашение до 2019 года, 10-летний контракт о транзите. Сейчас этот контракт исчерпывается, отсутствие нового договора повышает риски того, что украинская труба не будет полноценно загружена. Это уменьшит валютные поступления», - пояснил он.
Однако эксперт считает, что пока рано драматизировать ситуацию. «Еще четыре месяца есть. Мне кажется, договор будет. Россия будет что-то требовать дополнительно. Очевидно, какие-то уступки будут с украинской стороны. Это не частный случай транзита, это в геополитическом контексте, это позиция Соединенных Штатов, Европы, все связано в один. Разрешение зависит от политического решения», - добавил Лановой.
Ранее украинский экономист и политолог Александр Дудчак в эфире НСН объяснил, что мешает Киеву договориться с Москвой о продлении контракта на транзит газа.
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