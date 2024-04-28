На радиостанциях объяснили отсутствие «Би-2» и Аллы Пугачевой в эфире

«Если существует явное несогласие между обществом и артистом, мы, очевидно, такого артиста в эфир не поставим», - отметил Медников.

По его словам, сейчас артисту недостаточно просто иметь талант, чтобы считаться звездой.

«Ты должен тем или иным способом соответствовать ожиданиям, выражать правильные посылы, а если хочешь уйти в нишевое направление, то хотя бы не противоречить общественным ожиданиям», - пояснил он.

Этим он объяснил отсутствие в эфире группы «Би-2», а также Аллы Пугачевой, у которой отсутствует ротация, по словам Медникова, последние три-четыре года.



Похожей позиции придерживается и Вадим Терещук, глава «ГПМ Радио». Он назвал осознанным решение не ставить в эфир артистов, по разным причинам выразивших несогласие с текущей геополитической ситуацией. Роман Емельянов из Европейской медиагруппы также признал, что некоторые артисты «покинули эфир», но подчеркнул, что это не политическое решение, а следствие потери интереса аудитории.



После начала спецоперации на Украине ряд российских артистов, включая Земфиру, Face, Лёву Би-2* (*Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и других, был внесен в реестр иноагентов. Некоторые музыканты уехали из страны и отменили концерты. По оценкам билетных сервисов, потеря активных артистов на российской сцене составила около 30%, сообщает РБК.

Ранее Один из лидеров группы «Би-2» Лева* рассказал, что коллектив столкнулся с финансовыми трудностями. Об этом он заявил в интервью изданию Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом).





