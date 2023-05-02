Россия нанесла удар по железнодорожной станции в Краматорске

Российские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли удар по железнодорожной станции в Краматорске, сообщает ТАСС.

Российская артиллерия уничтожила опорный пункт ВСУ под Угледаром

Реактивными снарядами залпового огня «Торнадо-С» был уничтожен вагон, в котором находились боеприпасы.

Ранее российский комплекс «Штурм-С» остановил танковый прорыв Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраинаСпецоперация

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