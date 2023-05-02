Россия нанесла удар по железнодорожной станции в Краматорске
2 мая 202306:42
Российские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли удар по железнодорожной станции в Краматорске, сообщает ТАСС.
Реактивными снарядами залпового огня «Торнадо-С» был уничтожен вагон, в котором находились боеприпасы.
Ранее российский комплекс «Штурм-С» остановил танковый прорыв Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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1 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru