Российский комплекс «Штурм-С» остановил танковый прорыв Украины
2 мая 202306:30
Расчет противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С» российского производства остановил танковый прорыв Украины, сообщает РИА Новости.
Удалось уничтожить два танка. По данным Министерства обороны РФ, подразделения ЗВО успешно применяют эти комплексы для уничтожения не только танков, но и прочего вооружения и военной техники, а также солдат.
Ранее стало известно, что 250 военнослужащих Украины пройдут обучение в ФРГ по управлению танками Abrams, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru