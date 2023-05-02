Российский комплекс «Штурм-С» остановил танковый прорыв Украины

Расчет противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С» российского производства остановил танковый прорыв Украины, сообщает РИА Новости.

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Удалось уничтожить два танка. По данным Министерства обороны РФ, подразделения ЗВО успешно применяют эти комплексы для уничтожения не только танков, но и прочего вооружения и военной техники, а также солдат.

Ранее стало известно, что 250 военнослужащих Украины пройдут обучение в ФРГ по управлению танками Abrams, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ

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