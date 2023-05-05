Россия нанесла удар по иностранным инструкторам в Черниговской области

Авиация России нанесла удар по пункту дислокации иностранных инструкторов в Черниговской области, сообщает РИА Новости.

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Также были уничтожены две диверсионно-разведывательные группы Украины. Российские военные сорвали ротацию четырех подразделений украинских Вооруженных сил на Купянском направлении.

Ранее российские войска взяли в плен украинских военных, жалующихся на призыв, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияУкраина

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