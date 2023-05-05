Россия нанесла удар по иностранным инструкторам в Черниговской области
5 мая 202305:49
Авиация России нанесла удар по пункту дислокации иностранных инструкторов в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
Также были уничтожены две диверсионно-разведывательные группы Украины. Российские военные сорвали ротацию четырех подразделений украинских Вооруженных сил на Купянском направлении.
Ранее российские войска взяли в плен украинских военных, жалующихся на призыв, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru