Российские войска взяли в плен украинских военных, жалующихся на призыв

Это произошло на донецком направлении. Один из украинцев заявил, что родом из города Красный Луч в ЛНР, откуда он уехал с детьми и супругой.

Он уклонялся от призыва, так как не хотел воевать, однако был отправлен на фронт.

Второй пленный родом из Харьковской области. Мужчина получил несколько ранений в руку. Российские окажут им медицинскую помощь.

Ранее пленный рассказал, что ВСУ сдаются в Артемовске из-за отсутствия поддержки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

