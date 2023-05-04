Российские войска взяли в плен украинских военных, жалующихся на призыв
Российские военные взяли в плен двух украинских военных, по словам которых, их насильно призвали в армию Украины, сообщает РИА Новости.
Это произошло на донецком направлении. Один из украинцев заявил, что родом из города Красный Луч в ЛНР, откуда он уехал с детьми и супругой.
Он уклонялся от призыва, так как не хотел воевать, однако был отправлен на фронт.
Второй пленный родом из Харьковской области. Мужчина получил несколько ранений в руку. Российские окажут им медицинскую помощь.
Ранее пленный рассказал, что ВСУ сдаются в Артемовске из-за отсутствия поддержки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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