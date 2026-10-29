Двое летчиков авиагруппы «Русские витязи» погибли во время тренировочного полета

Двое летчиков «Русских витязяй» погибли во время тренировочного полета в Кубинке. Об этом сообщает пресс-служба авиационной группы.

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Трагедия произошла 21 октября. В пилотажной группе уточнили, что в этот день полковник Олег Ерофеев и подполковник Владимир Кочетов «ушли в свой последний полет, совершив свой последний подвиг».

«Каждый полет, будь то выполнение задачи государственной важности или полеты для подготовки и совершенствования летного мастерства, остается ответственным и опасным делом... К сожалению, случаются и потери», - говорится в сообщении.

Подробности трагедии «Русские витязи» не уточнили.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что истребитель Су-30 потерпел крушение в Калининградской области, экипаж катапультировался, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Грибов
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