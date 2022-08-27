Медведев: Спецоперация на Украине проводится для предотвращения третьей мировой войны
Россия начала специальную военную операцию на Украине, чтобы предотвратить третью мировую войну. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью французскому телеканалу LCI.
Отвечая на вопрос, вступила ли планета в новую мировую войну, политик ответил отрицательно.
«Хотя если провести такое библейское сравнение и вспомнить слова из Откровения Иоанна Богослова, то есть из Апокалипсиса: "И первый ангел вострубил, и сделались град и огонь" — ну вот как минимум первый ангел вострубил. Но апокалипсис еще не наступил и, надеюсь, не наступит», — отметил Медведев.
Зампред Совбеза подчеркнул, что действия России направлены на то, чтобы избежать новой мировой войны.
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