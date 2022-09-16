В Госдуме прокомментировали инициативу Кадырова по добровольцам
Инициатива главы Чечни Рамзана Кадырова о подготовке в регионах России добровольцев для участия в спецоперации на Украине является своевременной, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Михаила Шеремета.
По его словам, это по силам всем субъектам РФ. Депутат отметил, что армия Украины, с учетом большого пополнения за счет иностранных наемников, в несколько раз превосходит по численности группировку союзных сил.
«Сегодня мы фактически воюем против стран коллективного Запада, которые отправляют на Украину наемников и самые современные образцы оружия», — отметил Шеремет.
Напомним, Кадыров призвал каждый субъект федерации сформировать бригады по одной тысячи добровольцев. По мнению главы Чечни, для этого не надо дожидаться объявления Кремлем военного положения или «отсиживаться в ожидании окончания» спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,3 млн+56 126 / сут.
Умерли
386 тыс.+99 / сут.
Выздоровели
19,2 млн+49 752 / сут.
- В Госдуме прокомментировали инициативу Кадырова по добровольцам
- Новак: «Сила Сибири — 2» может стать заменой «Северного потока — 2»
- Захарова назвала безнравственным отсутствие приглашения на похороны Елизаветы II
- НАТО предостерегли от реального военного конфликта с Москвой
- США: встреча Путина и Си Цзиньпина - пример сближения РФ и КНР
- В США вновь заявили, что направляют оружие Киеву только для защиты территории
- РФ из-за санкций не может сделать выплаты в Всемирную продовольственную программу ООН
- Шойгу обсудил обстановеу в Нагорном Карабахе с главой Генштаба Азербайджана
- ФПА РФ удалила новость об аннулировании статуса адвоката Эльмана Пашаева
- Более 800 добровольцев из Курской области участвуют в СВО на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru