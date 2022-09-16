В Госдуме прокомментировали инициативу Кадырова по добровольцам

По его словам, это по силам всем субъектам РФ. Депутат отметил, что армия Украины, с учетом большого пополнения за счет иностранных наемников, в несколько раз превосходит по численности группировку союзных сил.

«Сегодня мы фактически воюем против стран коллективного Запада, которые отправляют на Украину наемников и самые современные образцы оружия», — отметил Шеремет.

Напомним, Кадыров призвал каждый субъект федерации сформировать бригады по одной тысячи добровольцев. По мнению главы Чечни, для этого не надо дожидаться объявления Кремлем военного положения или «отсиживаться в ожидании окончания» спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

