В Госдуме прокомментировали инициативу Кадырова по добровольцам

Инициатива главы Чечни Рамзана Кадырова о подготовке в регионах России добровольцев для участия в спецоперации на Украине является своевременной, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Михаила Шеремета.

Более 800 добровольцев из Курской области участвуют в СВО на Украине

По его словам, это по силам всем субъектам РФ. Депутат отметил, что армия Украины, с учетом большого пополнения за счет иностранных наемников, в несколько раз превосходит по численности группировку союзных сил.

«Сегодня мы фактически воюем против стран коллективного Запада, которые отправляют на Украину наемников и самые современные образцы оружия», — отметил Шеремет.

Напомним, Кадыров призвал каждый субъект федерации сформировать бригады по одной тысячи добровольцев. По мнению главы Чечни, для этого не надо дожидаться объявления Кремлем военного положения или «отсиживаться в ожидании окончания» спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Саид Царнаев
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияРамзан Кадыров
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