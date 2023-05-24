По его словам, солдаты украинской армии прикрывались мирными жителями, загоняли их в подвалы, устраивали «огневые точки», что затрудняет продвижение российских воинов, которые не могут вести огонь по местам нахождения мирных жителей. Отмечается, что украинские Вооруженные силы применяли больше насилия, «зная точно, что будут уходить, уничтожают все на своем пути».

Украинские «бойцы-зомби» не реагируют даже на ранения, сказал НСН лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

