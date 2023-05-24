Российский офицер: ВСУ в Артемовске были более жестокими, чем в Мариуполе
Украинские военные во время боев за Артемовск действовали более жестоко по отношению к мирным жителям, чем в Мариуполе, сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера одного из подразделений российских Вооруженных сил с позывным Хохол.
По его словам, солдаты украинской армии прикрывались мирными жителями, загоняли их в подвалы, устраивали «огневые точки», что затрудняет продвижение российских воинов, которые не могут вести огонь по местам нахождения мирных жителей. Отмечается, что украинские Вооруженные силы применяли больше насилия, «зная точно, что будут уходить, уничтожают все на своем пути».
Украинские «бойцы-зомби» не реагируют даже на ранения, сказал НСН лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.
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