Пушилин заявил о желании ВСУ разрушить Артемовск

Украинская армия предпринимала попытки сравнять с землей Артемовск, поскольку он не стал для ВСУ «неприступной крепостью». Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

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Политик напомнил, что над населенным пунктом был поднят российский флаг. Кроме того, Пушилин направился в Артемовск для установки флага ДНР на одном из зданий администрации.

Ранее советник Пушилина Ян Гагин заявил, что в Артемовске по-прежнему остаются группы украинских военнослужащих, забытых и брошенных при отступлении, российские военные выявляют их при зачистке территории. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДНРУкраинаДенис Пушилин

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