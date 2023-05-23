Пушилин заявил о желании ВСУ разрушить Артемовск
Украинская армия предпринимала попытки сравнять с землей Артемовск, поскольку он не стал для ВСУ «неприступной крепостью». Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
Политик напомнил, что над населенным пунктом был поднят российский флаг. Кроме того, Пушилин направился в Артемовск для установки флага ДНР на одном из зданий администрации.
Ранее советник Пушилина Ян Гагин заявил, что в Артемовске по-прежнему остаются группы украинских военнослужащих, забытых и брошенных при отступлении, российские военные выявляют их при зачистке территории. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дерипаска заявил, что в США долговой кризис не переживут 250 банков
- Путин заявил, что Украина появилась после создания УССР
- Белгородский губернатор заявил о гибели мирного жителя в результате атаки украинской ДРГ
- Актриса Польских возмутилась из-за сообщений о ее госпитализации
- Суд по делу о сожжении Корана в Волгограде пройдет в Чечне
- Хинштейн: Кабмин поддержал ужесточение наказания за передачу телефонов в тюрьмы
- СМИ: Владельца автомобиля с надписью «Где снаряды?» оштрафовали на 30 тысяч рублей
- Пушилин заявил о желании ВСУ разрушить Артемовск
- В Адыгее и на Кубани выпал град
- Стали известны обязанности нового замминистра иностранных дел России Бутина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru