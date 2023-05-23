Пушилин заявил о желании ВСУ разрушить Артемовск

Политик напомнил, что над населенным пунктом был поднят российский флаг. Кроме того, Пушилин направился в Артемовск для установки флага ДНР на одном из зданий администрации.

Ранее советник Пушилина Ян Гагин заявил, что в Артемовске по-прежнему остаются группы украинских военнослужащих, забытых и брошенных при отступлении, российские военные выявляют их при зачистке территории. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

