СМИ: Российский танк обратил в бегство украинскую пехоту

Российский танк, ворвавшийся на позиции ВСУ, обратил солдат противника в бегство. Об этом пишет «Русская весна».

Пушилин сообщил об отражении атак ВСУ на четырех направлениях

По данным военкоров, танкисты РФ влетели на украинские позиции и заставили пехоту ВСУ «в ужасе драпать».

Портал опубликовал видео атаки. На кадрах видно, как российский танк едет по полю, а украинские военные убегают от него по окопам.

Ранее СМИ сообщили, что спецназ РФ уничтожил колонну бронетехники ВСУ под Донецком.

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ФОТО: РИА Новости
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