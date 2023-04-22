СМИ: Российский танк обратил в бегство украинскую пехоту

По данным военкоров, танкисты РФ влетели на украинские позиции и заставили пехоту ВСУ «в ужасе драпать».

Портал опубликовал видео атаки. На кадрах видно, как российский танк едет по полю, а украинские военные убегают от него по окопам.

Ранее СМИ сообщили, что спецназ РФ уничтожил колонну бронетехники ВСУ под Донецком.

