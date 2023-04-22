СМИ: Российский танк обратил в бегство украинскую пехоту
22 апреля 202305:45
Российский танк, ворвавшийся на позиции ВСУ, обратил солдат противника в бегство. Об этом пишет «Русская весна».
По данным военкоров, танкисты РФ влетели на украинские позиции и заставили пехоту ВСУ «в ужасе драпать».
Портал опубликовал видео атаки. На кадрах видно, как российский танк едет по полю, а украинские военные убегают от него по окопам.
Ранее СМИ сообщили, что спецназ РФ уничтожил колонну бронетехники ВСУ под Донецком.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru