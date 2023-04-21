СМИ: 250 военнослужащих ВСУ пройдут обучение в ФРГ по управлению танками Abrams

Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины уже в ближайшие недели отправится в Германию для прохождения обучения по управлению танками Abrams и их техническому обслуживанию. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По его данным, украинские военные по прибытию на военный полигон Графенвер, сразу поступят в распоряжение американских инструкторов, которые обещают за 10 недель завершить курс обучения.