СМИ: 250 военнослужащих ВСУ пройдут обучение в ФРГ по управлению танками Abrams
Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины уже в ближайшие недели отправится в Германию для прохождения обучения по управлению танками Abrams и их техническому обслуживанию. Об этом сообщает агентство Associated Press.
По его данным, украинские военные по прибытию на военный полигон Графенвер, сразу поступят в распоряжение американских инструкторов, которые обещают за 10 недель завершить курс обучения.
Как отмечается, Пентагон заинтересован в том, чтобы как можно скорее направить эти машины на Украину для участия в боевых действиях.
Всего отправятся на подготовку в ФРГ 250 военнослужащих ВСУ. В марте Минобороны США заявили, что планируют отправить к осени на Украину 31 Abrams из своих запасов.
Ранее украинские военные завершили обучение на танках «Леопард», сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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