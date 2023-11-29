Российский фрегат Черноморского флота ударил «Калибрами» по целям ВСУ
29 ноября 202306:39
Российский фрегат Черноморского флота нанес удар четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» по военным объектам Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Пуск выполнен успешно. Назначенные цели были поражены, отметило военное ведомство.
Ранее корабли Балтфлота выполнили учебные стрельбы «Калибрами», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российский фрегат Черноморского флота ударил «Калибрами» по целям ВСУ
- СМИ: ВСУ потеряли Leopard 1A5 через пару недель его применения
- Сына Кадырова назначили куратором батальона имени Шейха Мансура
- Глава ГУР Украины Буданов заявил, что у его отравленной жены все хорошо
- СМИ: убитая в Турции россиянка была моделью
- В Москве на Красной площади открывается ГУМ-каток
- Журнал «Кинорепортер» назвал фильм «Вызов» проектом года
- СМИ: Набиуллина стала главным «разрушителем» года
- DJ Smash представил клип «Любимая Пермь»
- Путин: Россия преградила путь претендующим на мировое господство
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru