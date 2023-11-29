Российский фрегат Черноморского флота ударил «Калибрами» по целям ВСУ

Российский фрегат Черноморского флота нанес удар четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» по военным объектам Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Корабли ЧФ России нанесли более 180 ударов «Калибрами» за время СВО

Пуск выполнен успешно. Назначенные цели были поражены, отметило военное ведомство.

Ранее корабли Балтфлота выполнили учебные стрельбы «Калибрами», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Минобороны РФ
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЧерноморский Флот РФРакеты

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