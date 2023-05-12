Корабли ЧФ России нанесли более 180 ударов «Калибрами» за время СВО
Корабли Черноморского флота ВМФ России с начала специальной военной операции нанесли более 180 ударов ракетами «Калибрами» по критически важным объектам ВСУ. Об этом заявил командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов в интервью «Красной звезде».
«Основными объектами поражения являлись радиолокационные станции систем ПВО, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, склады ракетно-артиллерийского вооружения, нефтебазы, склады ГСМ», — отметил Соколов.
Адмирал добавил, что «Калибры» также атаковали авиабазы и железнодорожные станции.
Кроме того, береговые ракетно-артиллерийские войска применяли ракетные комплексы «Бастион» и «Бал». С их помощью военные атаковали командные пункты, аэродромы, позиции подразделений ПВО, надводные корабли украинских ВМС. Всего береговые ракетно-артиллерийские силы нанесли удары по 70 объектам противника.
Ранее главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов рассказал о планах вооружить все российские подводные лодки крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru