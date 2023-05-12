Корабли ЧФ России нанесли более 180 ударов «Калибрами» за время СВО

«Основными объектами поражения являлись радиолокационные станции систем ПВО, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, склады ракетно-артиллерийского вооружения, нефтебазы, склады ГСМ», — отметил Соколов.

Адмирал добавил, что «Калибры» также атаковали авиабазы и железнодорожные станции.

Кроме того, береговые ракетно-артиллерийские войска применяли ракетные комплексы «Бастион» и «Бал». С их помощью военные атаковали командные пункты, аэродромы, позиции подразделений ПВО, надводные корабли украинских ВМС. Всего береговые ракетно-артиллерийские силы нанесли удары по 70 объектам противника.

Ранее главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов рассказал о планах вооружить все российские подводные лодки крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

