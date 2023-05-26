Корабли Балтфлота выполнили учебные стрельбы «Калибрами»

По данным объективного контроля, все цели были своевременно уничтожены. Помимо стрельб, для экипажей «Одинцова» и «Советска» были организованы учения по борьбе за живучесть. Отработаны также задачи по противодействию диверсантам на стоянке в расположении базы.

Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее на этой неделе украинские надводные беспилотники предприняли безуспешную попытку атаковать разведывательный корабль Черноморского флота РФ «Иван Хурс» в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор. По данным Минобороны, сегодня корабль благополучно вернулся в пункт постоянного базирования в Севастополе.

