Корабли Балтфлота выполнили учебные стрельбы «Калибрами»
Корабельная ударная группа Балтийского флота осуществила поставленную задачу по выполнению ракетных стрельб в Балтийском море. Они выполнены в рамках программы боевой тренировки.
Как сообщает министерство обороны РФ на своём официальном сайте, в стрельбах приняли участие малые ракетные корабли «Одинцово» и «Советск» Балтийской военно-морской базы. Учебные цели имитировали отряды кораблей условного противника, скопление боевой техники и живой силы, ракетные комплексы.
Среди имитационных целей также были представлены макеты аэродромов, защищенные объекты и командные пункты условного противника. Пуски с кораблей Балтфлота были проведены в электронном формате крылатыми ракетами морского базирования «Калибр».
По данным объективного контроля, все цели были своевременно уничтожены. Помимо стрельб, для экипажей «Одинцова» и «Советска» были организованы учения по борьбе за живучесть. Отработаны также задачи по противодействию диверсантам на стоянке в расположении базы.
Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее на этой неделе украинские надводные беспилотники предприняли безуспешную попытку атаковать разведывательный корабль Черноморского флота РФ «Иван Хурс» в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор. По данным Минобороны, сегодня корабль благополучно вернулся в пункт постоянного базирования в Севастополе.
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