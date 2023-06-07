Российские войска захватили канадское оборудование по борьбе с дронами
Российские войска захватили украинское оборудование канадского производства, сообщил замглавы Росгвардии по региону Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.
Он отметил, что данное оборудование предназначается в первую очередь для выявления точек работы операторов беспилотников и определения координат дронов.
Ходаковский добавил, что полученный образец «превосходит все, что мы знали, в разы». При этом он не уточняет, какая именно техника оказалась в распоряжении российских военных.
Ранее СМИ сообщили об обнаружении в Курской области беспилотника «Азова».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru